Осуждённые за мемы во «ВКонтакте» россияне начали возвращаться на родину

Дело на Мотузную завели по заявлению, которое написали две студентки Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. В начале января однако уголовное дело в отношении девушки было прекращено из-за частичной декриминализации 282 статьи УК.

Сейчас Мотузная решила обосноваться в Петербурге, и планов уезжать из страны без необходимости у неё нет. Будет ли она работать в сфере правозащиты, пока неизвестно.

В мае Мотузная потребовала у министерства финансов компенсировать ей моральный вред за необоснованное уголовное преследование. Девушка просит миллион рублей.

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