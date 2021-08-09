Осуждённый за взятки глава Samsung выйдет из тюрьмы досрочно

Ли Джэ Ён выйдет на свободу 13 августа, в пятницу. Как отмечают СМИ, его свобода может быть недолгой, поскольку он идут ещё два уголовных дела против него. Предполагается, что Ли Джэ Ён был причастен к мошенничеству в бухгалтерском учёте и другим правонарушениям во время слияния Samsung C&T с Cheil Industries.

Если Ли получит тюремный срок по любому из других дел, его условно-досрочное освобождение будет отменено. Однако в Южной Корее сейчас пересматривается закон, что может предотвратить эту отмену.