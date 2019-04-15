Осуждённых за критику власти в интернете не берут на работу

Статья 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» предполагает наказание в виде либо штрафа, либо исправительных работ, либо лишения свободы. По этой статье проходят, в том числе, люди, сделавшие «не тот» репост в соцсетях.

Один из героев материала «Русской службы BBC» был осуждён за пост в Facebook, в котором предлагал избавиться от «главной кремлёвской крысы». Эту формулировку сочли «разжиганием ненависти». Мужчину приговорили к двум годам условно. Сейчас он не может устроиться на работу даже через центр занятости. Другую героиню материала признали виновной по статье 282 за посты с мемами, где упоминался Владимир Путин. Начальство после этого попыталось заставить девушку уволиться.