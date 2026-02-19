Освещение и камеры поставят по всему парку в Красногорске

Во время первого этапа работ, напоминают СМИ, привели в порядок зону рядом с микрорайоном «Изумрудные холмы». Там уже установили детские городки, уличные тренажеры, построили сцену с местами для зрителей.

Теперь власти приступают к новым работам. Главным новшеством станет лыжероллерная трасса, которая соединит стадион «Зоркий» и «Изумрудные холмы». Здесь обустроят крытый павильон для тренировок и помещение для судей. Откроют специальную зону для игры в падел-теннис. Также в парке появится современный воркаут-центр для занятий на турниках.