Опубликовано 19 февраля 2026, 11:24
1 мин.

Освещение и камеры поставят по всему парку в Красногорске

Обустройство Опалиховского леса
В Красногорске начинается второй этап благоустройства Опалиховского лесопарка, сообщают 360.ru. Иам появятся современная лыжная трасса, площадки для падел-тенниса и не только.
© 360.ru

Во время первого этапа работ, напоминают СМИ, привели в порядок зону рядом с микрорайоном «Изумрудные холмы». Там уже установили детские городки, уличные тренажеры, построили сцену с местами для зрителей.

Теперь власти приступают к новым работам. Главным новшеством станет лыжероллерная трасса, которая соединит стадион «Зоркий» и «Изумрудные холмы». Здесь обустроят крытый павильон для тренировок и помещение для судей. Откроют специальную зону для игры в падел-теннис. Также в парке появится современный воркаут-центр для занятий на турниках.

© 360.ru

В лесопарке появится новое здание с туалетом, комнатой матери и ребенка и постом охраны. По всей территории установят дополнительные светильники и камеры видеонаблюдения.