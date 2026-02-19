Освещение и камеры поставят по всему парку в Красногорске

Опубликовано 19 февраля 2026, 11:241 мин.
Освещение и камеры поставят по всему парку в КрасногорскеОбустройство Опалиховского леса
В Красногорске начинается второй этап благоустройства Опалиховского лесопарка, сообщают 360.ru. Иам появятся современная лыжная трасса, площадки для падел-тенниса и не только.
Во время первого этапа работ, напоминают СМИ, привели в порядок зону рядом с микрорайоном «Изумрудные холмы». Там уже установили детские городки, уличные тренажеры, построили сцену с местами для зрителей.
Теперь власти приступают к новым работам. Главным новшеством станет лыжероллерная трасса, которая соединит стадион «Зоркий» и «Изумрудные холмы». Здесь обустроят крытый павильон для тренировок и помещение для судей. Откроют специальную зону для игры в падел-теннис. Также в парке появится современный воркаут-центр для занятий на турниках.
В лесопарке появится новое здание с туалетом, комнатой матери и ребенка и постом охраны. По всей территории установят дополнительные светильники и камеры видеонаблюдения.