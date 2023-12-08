Наука и технологии
16:35, 08 декабря 2023
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Осы-интеллектуалы? Самые умные насекомые смогли запоминать лица

Один из признаков ума отдельных особей

Впервые исследователи обнаружили, что социальное взаимодействие между осами может быть ключом к разгадке их интеллектуальных способностей. Исследование было сосредоточено на двух различных популяциях бумажных ос: одна из них обитала на юге, а другая - на севере и имела разнообразный цвет лица.

Осы-интеллектуалы? Самые умные насекомые смогли запоминать лица

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Вот в чем дело: северные осы не только узнавали друг друга, но и демонстрировали более высокий уровень социального сотрудничества по сравнению со своими южными собратьями.

Геномное секвенирование выявило у северных ос недавние адаптации мозга, связанные с когнитивными способностями, такими как обучение и память.

Полученные результаты намекают на взаимосвязь между распознаванием лиц, социальным поведением и повышенными когнитивными способностями этих крошечных шестиногих «умников».

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