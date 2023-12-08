Осы-интеллектуалы? Самые умные насекомые смогли запоминать лица

Вот в чем дело: северные осы не только узнавали друг друга, но и демонстрировали более высокий уровень социального сотрудничества по сравнению со своими южными собратьями.

Геномное секвенирование выявило у северных ос недавние адаптации мозга, связанные с когнитивными способностями, такими как обучение и память.

Полученные результаты намекают на взаимосвязь между распознаванием лиц, социальным поведением и повышенными когнитивными способностями этих крошечных шестиногих «умников».