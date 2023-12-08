Осы-интеллектуалы? Самые умные насекомые смогли запоминать лица

Осы-интеллектуалы? Самые умные насекомые смогли запоминать лицаОдин из признаков ума отдельных особей
Впервые исследователи обнаружили, что социальное взаимодействие между осами может быть ключом к разгадке их интеллектуальных способностей. Исследование было сосредоточено на двух различных популяциях бумажных ос: одна из них обитала на юге, а другая - на севере и имела разнообразный цвет лица.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Вот в чем дело: северные осы не только узнавали друг друга, но и демонстрировали более высокий уровень социального сотрудничества по сравнению со своими южными собратьями.
Геномное секвенирование выявило у северных ос недавние адаптации мозга, связанные с когнитивными способностями, такими как обучение и память.
Полученные результаты намекают на взаимосвязь между распознаванием лиц, социальным поведением и повышенными когнитивными способностями этих крошечных шестиногих «умников».