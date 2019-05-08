Осы оказались способны мыслить логически

Это свойство логического отношения величин называется транзитивностью. Вот пример такого рассуждения: «Все млекопитающие вскармливают детёнышей молоком. Кошка — млекопитающее, следовательно кошка вскармливает детёнышей молоком». Ранее считалось, что только люди и некоторые приматы могут делать такие суждения.

Учёные решили проверить, способны ли на такое общественные осы Polistes dominula и Polistes metricus. Исследователи научили их различать «опасные» и «безопасные» цвета, ударяя насекомых током при приближении к первым, и не ударяя при приближении ко вторым. Учёные заранее определили, что «безопасные» цвета, например, всегда будут более светлого оттенка. При повторении эксперимента с другой парой цветов, отвечающих данному требованию, осы смогли перенести результаты предыдущего опыта на новый и избегали более тёмных оттенков, считая их «опасными».

Исследователи отметили, что пчёлы не смогли справиться с данной задачей.