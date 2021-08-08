От Apple потребовали убрать функцию сканирования личных фотографий пользователей

На момент публикации новости письмо подписали около 5000 человек. Напомним, Apple собирается брать хэши изображений, загруженных в iCloud, и сравнивать их с данными из базы, содержащей хэши фотографий CSAM — Child Sexual Abuse Material («Материалы о сексуальном насилии над детьми»). Компания утверждает, что такой подход позволит оставлять данные пользователей в зашифрованном виде при анализе. Если будут обнаружены подозрительные снимки, Apple отправит уведомление властям. Помимо этого, компания будет предупреждать родителей, если их ребёнок младше 13 лет отправляет или просматривает эротические фото.

Глава WhatsApp Уилл уже раскритиковал новый подход Apple, назвав его «очень тревожным». Также нововведение не одобряют Эдвард Сноуден, глава Epic CEO Тим Суини и другие известные личности.