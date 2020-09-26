От Apple требуют разрешить смену мессенджера по умолчанию на iPhone

Вице-президент Facebook Messenger заявил, Apple поступает несправедливо, ставя мессенджером по умолчанию собственное приложение Messages на iOS. В Facebook считают, что люди должны иметь возможность выбирать самостоятельно службы для обмена сообщениями на смартфоне. При этом на платформе Apple созданы не совсем равные условия для любого стороннего разработчика мессенджера. «Если бы Apple использовала подход как на Android, это позволило нам более справедливо конкурировать там, где доминирует iOS», — отметил вице-президент Facebook Messenger.

Он также рассказал, что компания уже много лет регулярно просит Apple сделать возможным использование сторонних приложений по умолчанию. Однако до сих пор компания из Купертино не дала на это согласие.