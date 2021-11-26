От чего больше всего зависит продолжительность жизни

Также специалист упомянула, что важным фактором долголетия является общение с другими людьми. Одиночество плохо сказывается на человеке.

Конев добавил, что на здоровый образ жизни приходится «60-70% успеха», на генетику — 10-15%, а на здравоохранение — чуть больше 10%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по своему здоровью посоветуйтесь со специалистом.