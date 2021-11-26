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От чего больше всего зависит продолжительность жизни

От образа жизни или генетики?
Главный внештатный специалист, гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева и доктор медицинских наук, геронтолог, гериатр Юрий Конев рассказали журналистам, какой фактор больше всего влияет на продолжительность жизни.
От чего больше всего зависит продолжительность жизни

По словам Ткачевой, на 75% долголетие зависит от образа жизни. Генетика вносит лишь 25-процентный вклад.

Человек должен быть физически активным, не переедать. Употреблять больше клетчатки, отказаться от вредных привычек, курение и алкоголь несовместимы с долголетием. Когда приводят в пример Черчилля, который курил и вел нездоровый образ жизни, тут можно ответить: если бы в его арсенале был здоровый образ жизни, то он бы прожил еще дольше. Уже давно известно, что вредные привычки укорачивают жизнь и увеличивают риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний

Ольга Ткачева
Гериатр Минздрава РФ

Также специалист упомянула, что важным фактором долголетия является общение с другими людьми. Одиночество плохо сказывается на человеке.

Конев добавил, что на здоровый образ жизни приходится «60-70% успеха», на генетику — 10-15%, а на здравоохранение — чуть больше 10%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по своему здоровью посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Радио Sputnik
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