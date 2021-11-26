От чего больше всего зависит продолжительность жизни

От чего больше всего зависит продолжительность жизниОт образа жизни или генетики?
По словам Ткачевой, на 75% долголетие зависит от образа жизни. Генетика вносит лишь 25-процентный вклад.
Человек должен быть физически активным, не переедать. Употреблять больше клетчатки, отказаться от вредных привычек, курение и алкоголь несовместимы с долголетием. Когда приводят в пример Черчилля, который курил и вел нездоровый образ жизни, тут можно ответить: если бы в его арсенале был здоровый образ жизни, то он бы прожил еще дольше. Уже давно известно, что вредные привычки укорачивают жизнь и увеличивают риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний
Также специалист упомянула, что важным фактором долголетия является общение с другими людьми. Одиночество плохо сказывается на человеке.
Конев добавил, что на здоровый образ жизни приходится «60-70% успеха», на генетику — 10-15%, а на здравоохранение — чуть больше 10%.
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