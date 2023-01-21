От чего конкретно появляется старческое слабоумие у мужчин

Авторы из Университета Альберты изучили данные 623 пожилых людей, собранные за 44 года. В частности их интересовали два фактора риска болезни Альцгеймера — наличие мутаций в гене BIN1 и здоровье сосудов.

Оказалось, что плохое состояние сосудов, а именно высокое пульсовое давление, связано с ухудшением эпизодической памяти у мужчин и женщин. Но даже при хорошем пульсовом давлении, если была мутация в BIN1, риск болезни был высок. А наличие двух этих факторов гораздо сильнее влияло на память у мужчин.