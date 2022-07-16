От дефицита к переизбытку: крупнейший производитель чипов TSMC пожаловался на чрезмерный их запас

В TSMC неожиданно рассказали, что у компании скопился «чрезмерный запас микросхем» из-за «снижения спроса» на ПК, смартфоны и другие потребительские товары. Производитель заявляет, что пройдёт несколько кварталов, прежде чем отрасль чипов восстановит баланс.

Генеральный директор TSMC сообщил, что поставщики компании сталкиваются с более серьёзными проблемами в цепочках поставок, что увеличивает сроки поставки инструментов как для передовых, так и для зрелых узлов.