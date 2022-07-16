От дефицита к переизбытку: крупнейший производитель чипов TSMC пожаловался на чрезмерный их запас

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От дефицита к переизбытку: крупнейший производитель чипов TSMC пожаловался на чрезмерный их запасЭто странно слышать
Пандемийные годы запомнились индустрии дефицитом чипов. Эта проблема, например, сильно коснулась Apple — Тим Кук говорил о шести миллиардах долларов упущенной выгоды в прошлом году. А вот крупнейший производитель чипов TSMC уже сообщил, что во втором квартале года получил рекордную прибыль. И это не все заявления компании.
В TSMC неожиданно рассказали, что у компании скопился «чрезмерный запас микросхем» из-за «снижения спроса» на ПК, смартфоны и другие потребительские товары. Производитель заявляет, что пройдёт несколько кварталов, прежде чем отрасль чипов восстановит баланс.
Генеральный директор TSMC сообщил, что поставщики компании сталкиваются с более серьёзными проблемами в цепочках поставок, что увеличивает сроки поставки инструментов как для передовых, так и для зрелых узлов.