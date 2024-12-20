От имени 5 летнего ребенка был подан иск из-за «нестабильного климата»

Решение 6−1 оставило в силе решение суда первой инстанции от 2023 года, вынесенное в пользу 16 молодых истцов, которые утверждали, что политика штата, направленная на защиту ископаемого топлива, нарушает их «конституционное право» на «чистую и здоровую окружающую среду». Главный судья Майк Макграт написал, что это право «включает в себя стабильную климатическую систему».

Дело, возбужденное истцами в возрасте от 5 до 22 лет, стало первым подобным иском в США, дошедшим до суда. Между тем генеральный прокурор-республиканец из Монтаны раскритиковал решение суда, заявив, что штат не имеет возможности влиять на климат.