Опубликовано 20 декабря 2024, 07:301 мин.
От имени 5 летнего ребенка был подан иск из-за «нестабильного климата»Верховный суд Монтаны подтвердил право молодежи на стабильный климат
Верховный суд штата Монтана постановил, что конституция штата гарантирует право на «стабильную климатическую систему», отменив закон, который запрещал регулирующим органам учитывать выбросы парниковых газов в проектах по добыче ископаемого топлива.
Решение 6−1 оставило в силе решение суда первой инстанции от 2023 года, вынесенное в пользу 16 молодых истцов, которые утверждали, что политика штата, направленная на защиту ископаемого топлива, нарушает их «конституционное право» на «чистую и здоровую окружающую среду». Главный судья Майк Макграт написал, что это право «включает в себя стабильную климатическую систему».
Дело, возбужденное истцами в возрасте от 5 до 22 лет, стало первым подобным иском в США, дошедшим до суда. Между тем генеральный прокурор-республиканец из Монтаны раскритиковал решение суда, заявив, что штат не имеет возможности влиять на климат.