От какой болезни защищает жизнь с собакой в раннем возрасте

Исследователи использовали анкету для сбора информации от почти 4300 родственников людей с болезнью Крона. Также учёные анализировали такие факторы, как размер семьи, наличие собак или кошек в качестве домашних животных, количество ванных комнат в доме, употребление молока, колодезной воды и др.

Анализ показал, что наличие собаки, особенно в возрасте от 5 до 15 лет, было связано со здоровой проницаемостью кишечника и балансом между микробами. Всё это помогает защититься от болезни Крона. Учёные признали, что не увидели таких же результатов в случае с кошками.