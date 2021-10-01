От NASA потребовали переименовать «гомофобный» телескоп

Про Уэбба говорят, что он позволял службе безопасности NASA допрашивать сотрудников-геев. Тем не менее, в Управлении ответили, что «на данный момент не нашли ничего, что оправдывало бы переименование космического телескопа Джеймса Уэбба».

Ранее петицию с требованием изменить название телескопа подписали более 1200 человек. Все они считают, что запускать в космос научный инструмент, несущий имя гомофоба, не стоит.

Стоит отметить, что проект телескопа разрабатывается уже многие годы, поэтому задерживать его переименованием — не то, что хотело бы NASA.