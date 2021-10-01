От NASA потребовали переименовать «гомофобный» телескоп

Наука и технологии
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От NASA потребовали переименовать «гомофобный» телескопАгентство отказалось
NASA объявило, что не будет переименовывать космический телескоп имени Джеймса Уэбба, несмотря на критику со стороны публики, некоторых астрономов и даже сотрудников Управления. Общественность считает, что называть телескоп в честь Джеймса Уэбба неправильно, так как этот человек известен якобы гомофобным поведением.
Про Уэбба говорят, что он позволял службе безопасности NASA допрашивать сотрудников-геев. Тем не менее, в Управлении ответили, что «на данный момент не нашли ничего, что оправдывало бы переименование космического телескопа Джеймса Уэбба».
Ранее петицию с требованием изменить название телескопа подписали более 1200 человек. Все они считают, что запускать в космос научный инструмент, несущий имя гомофоба, не стоит.
Стоит отметить, что проект телескопа разрабатывается уже многие годы, поэтому задерживать его переименованием — не то, что хотело бы NASA.