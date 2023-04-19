Наука и технологии
15:10, 19 апреля 2023
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От них все сложнее прятаться: четвероногого робота научили ходить по узкому бревну

Их предлагают использовать в спасательных работах

Ученые разработали четырехногого робота с улучшенным балансом и устойчивостью благодаря технологии, используемой для управления спутниками в космосе. Теперь он может ходить по узким бревнам, не падая.

Команда использовала систему реактивных колесных приводов (RWA), широко применяемую в аэрокосмической промышленности, для крепления к задней части робота. Этот метод управления позволяет роботу балансировать независимо от положения ног, что делает его более ловким и способным ходить по узким и неровным поверхностям.

В серии экспериментов команда проверила способность робота восстанавливать равновесие после внезапных ударов или падений. Робот успешно перемещался по узкому бревну шириной всего 6 см.

Эта технология может найти применение в поисково-спасательных операциях, где роботы, оснащенные системой RWA, могут перемещаться по нестабильной или неровной местности.

Либо будут искать оставшихся представителей человечества среди руин городов после восстания машин. Шутка.

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