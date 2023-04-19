От них все сложнее прятаться: четвероногого робота научили ходить по узкому бревну

Команда использовала систему реактивных колесных приводов (RWA), широко применяемую в аэрокосмической промышленности, для крепления к задней части робота. Этот метод управления позволяет роботу балансировать независимо от положения ног, что делает его более ловким и способным ходить по узким и неровным поверхностям.

В серии экспериментов команда проверила способность робота восстанавливать равновесие после внезапных ударов или падений. Робот успешно перемещался по узкому бревну шириной всего 6 см.

Эта технология может найти применение в поисково-спасательных операциях, где роботы, оснащенные системой RWA, могут перемещаться по нестабильной или неровной местности.

Либо будут искать оставшихся представителей человечества среди руин городов после восстания машин. Шутка.