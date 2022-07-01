От рака крови обнаружили новый препарат

Эти потенциальные препараты еще не прошли испытания на раковых больных, но недавно опубликованное в журнале Leukemia исследование подчеркивает их перспективность и инновационные методы, которые привели к их открытию.

В предыдущих исследованиях исследовательские группы биохимика из Университета Райса Наташи Кириенко и врача-ученого из MD Anderson Марины Коноплевой проверили около 45 000 мелкомолекулярных соединений. В новом исследовании они выбрали восемь наиболее перспективных соединений, определили от 5 до 30 близкородственных аналогов каждого из них и провели десятки тысяч тестов, чтобы систематически определить, насколько токсичен каждый аналог для клеток лейкемии, как при индивидуальном применении, так и в комбинации с существующими химиотерапевтическими препаратами.

Кириенко и Коноплева предположили, что препараты, индуцирующие митофагию, могут ослабить лейкозные клетки и сделать их более восприимчивыми к химиотерапии.

""И действительно, мы обнаружили, что шесть из восьми низкомолекулярных соединений были смертельны для лейкозных клеток", заявила Кириенко.

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