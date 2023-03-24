Наука и технологии
14:04, 24 марта 2023
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От России не убежать: Италия заблокировала первую сделку «зарубежного» Яндекса

Её беспокоят российские связи

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони наложила вето на сделку по поглощению нидерландской Nebius небольшого разработчика Tecnologia Intelligente из-за связей с Яндексом.

От России не убежать: Италия заблокировала первую сделку «зарубежного» Яндекса

Фото: Flickr

Это первый случай, когда администрация Мелони использовала своё право на блокировку нежелательных сделок в отраслях, считающихся стратегически важными, таких как банковское дело, энергетика, телекоммуникации и здравоохранение.

Nebius — это компания, которая откололась от Яндекс.Облака. Компания всячески пытается избавиться от российских корней. Например, её данные хранятся в независимом дата-центре в Финляндии. Nebius должна была приобрести Tecnologia Intelligente, небольшую компанию, созданную итальянским бизнесменом, близким к бывшему премьер-министру Маттео Ренци. Как сообщили Reuters два чиновника, итальянское правительство обеспокоено сделкой, поскольку деятельность Nebius финансируется Яндексом.

Источник:Reuters
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