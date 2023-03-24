От России не убежать: Италия заблокировала первую сделку «зарубежного» Яндекса

Это первый случай, когда администрация Мелони использовала своё право на блокировку нежелательных сделок в отраслях, считающихся стратегически важными, таких как банковское дело, энергетика, телекоммуникации и здравоохранение.

Nebius — это компания, которая откололась от Яндекс.Облака. Компания всячески пытается избавиться от российских корней. Например, её данные хранятся в независимом дата-центре в Финляндии. Nebius должна была приобрести Tecnologia Intelligente, небольшую компанию, созданную итальянским бизнесменом, близким к бывшему премьер-министру Маттео Ренци. Как сообщили Reuters два чиновника, итальянское правительство обеспокоено сделкой, поскольку деятельность Nebius финансируется Яндексом.