От самых смертоносных грибов в мире найдено противоядие

Однако исследователи нашли потенциальное решение в неожиданном месте: флуоресцентный краситель, известный как индоцианин зеленый. Обычно используемый в медицинской визуализации, индоцианин зеленый показал способность нейтрализовать опасный токсин, содержащийся в грибе, известный как альфа-аманитин.

Антидот продемонстрировал эффективность в лабораторных исследованиях на человеческих клетках, мини-моделях печени и мышах. Хотя испытания на людях еще необходимы, эти результаты дают надежду на улучшение лечения отравлений грибами.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.