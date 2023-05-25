От самых смертоносных грибов в мире найдено противоядие

От самых смертоносных грибов в мире найдено противоядиеБледная поганка скоро «покорится» ученым
Ученые сделали многообещающее открытие в поисках противоядия от смертельно опасного гриба бледной поганки. Этот токсичный гриб, ответственный за 90% смертей, связанных с грибами, уже давно представляет угрозу для тех, кто по ошибке употребляет его в пищу.
Однако исследователи нашли потенциальное решение в неожиданном месте: флуоресцентный краситель, известный как индоцианин зеленый. Обычно используемый в медицинской визуализации, индоцианин зеленый показал способность нейтрализовать опасный токсин, содержащийся в грибе, известный как альфа-аманитин.
Антидот продемонстрировал эффективность в лабораторных исследованиях на человеческих клетках, мини-моделях печени и мышах. Хотя испытания на людях еще необходимы, эти результаты дают надежду на улучшение лечения отравлений грибами.
Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.