От шаров для боулинга до суставов: создана альтернатива перерабатываемому пластику

Под руководством профессора химии Бретта Форса исследовательская группа разработала новый материал на основе химического вещества растительного происхождения под названием дигидрофуран (DHF). Этот материал обладает такой же прочностью, как и традиционные термореактивные материалы, но при этом легко поддается переработке и естественным образом разрушается в окружающей среде.

Новая пластиковая альтернатива может использоваться в таких изделиях, как упаковка, обувь и детали автомобилей. В отличие от современных термореактивных материалов, которые производятся из нефти и служат вечно, пластик на основе DHF может быть разложен и использован повторно.

Исследователи также изучают возможности использования этого материала в 3D-печати и его усовершенствования с помощью дополнительных компонентов.