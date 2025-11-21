От Солнца отделился «царь-протуберанец», который в 80 раз больше Земли

Это событие было примечательным из-за необычайных размеров протуберанца, который значительно превосходит обычные протуберанцы. В момент своего отделения от звезды протуберанец достиг длины более 1 млн км, что примерно в 80 раз превышает диаметр Земли.

Точная причина этого явления остаётся неизвестной, поскольку область-источник находится на обратной стороне Солнца, что делает его недоступным для прямого наблюдения с Земли. Тремя днями ранее из той же области, а именно из того места, где находилась правая «нога» протуберанца, было выброшено массивное облако плазмы. По прогнозам, к концу завтрашнего дня это облако достигнет объекта 3I/ATLAS, расположенного на расстоянии 230 млн км от Солнца.

Согласно астрономам, вполне вероятно, что оба этих солнечных события имеют общее происхождение и связаны с активностью центра, обозначенного как 4274. В течение предыдущей недели, когда этот центр всё ещё находился в пределах видимости Земли, он был ответственен за две самые мощные вспышки года — X5.1 и X4.0. В настоящее время центр 4274 года переместился в сторону Солнца, которая не видна с Земли.