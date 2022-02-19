От США потребовали компенсаций за задержку при поставке истребителей F-16

Как пишут СМИ, ранее глава правительства К.Петков сообщил, что американские самолёты будут переданы на два года позже, чем ожидалось. В США объяснили задержку тем, что случился сбой в производственных цепочках ВПК США из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что покупатель, в целом, может отменить договор или потребовать выплаты возмещения. Сейчас Болгария хочет добиться компенсаций.

Изначально страна купила F-16 «для замены МиГ-29, обслуживание которых проходит в России». Всего решили купить восемь самолётов. Контракт обошёлся в $1,2 млрд. В будущем планируется приобрести ещё восемь самолётов. Новое соглашение оценивается уже в $ 1,7 млрд.