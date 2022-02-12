От Юпитера зафиксировали рентгеновские лучи высокой энергии

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От Юпитера зафиксировали рентгеновские лучи высокой энергииЭто нормально
С помощью космической обсерватории NASA NuSTAR учёные зафиксировали высокочастотное рентгеновское излучение, исходящее от Юпитера.
Как пояснили исследователи, планеты обычно не генерируют рентгеновские лучи в диапазоне, который обнаруживает NuSTAR. Но у Юпитера огромное магнитное поле, и он очень быстро вращается. Из-за этого магнитосфера планеты действует как гигантский ускоритель частиц, поэтому и происходят высокоэнергетические выбросы.
Учёные обнаружили, что высокоэнергетические рентгеновские лучи были вызваны столкновением отдельных электронов с заряженными атомами в атмосфере Юпитера.
Исследователи признали, что им предстоит изучить ещё много информации, чтобы полностью объяснить зафиксированное излучение. Исследование также может объяснить, почему космический корабль NASA «Улисс», запущенный в 1990 году, не столкнулся с рентгеновским излучением планеты.
Источник: Futurism