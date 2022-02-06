Отбой тревоги: Apple разблокировала аккаунты программистов из Белоруссии

Сначала причиной блокировки сочли американские санкции. Но теперь Apple объяснила, что всё было ошибкой, и начала восстанавливать аккаунты.

«Вам по ошибке отправили письмо с информацией о том, что юридическое лицо, связанное с вашей учётной записью Apple Developer, относится к региону с ограниченным доступом. Ваше юридическое лицо не относится списку регионов с ограниченным доступом, и мы исправили ошибку. Теперь ваша учётная запись активна, и все связанные с ней приложения и встроенные покупки снова доступны. Никаких дальнейших действий с вашей стороны не требуется. Приносим извинения за возможные неудобства», — цитируют Apple СМИ.

У некоторых разработчиков уже всё в порядке. Статус изменился с «попадает под санкции» на «активен».