Отчет о прибыли Nvidia не оправдал ожиданий аналитиков

Опубликовано 29 августа 2024, 09:101 мин.
Отчет о прибыли Nvidia не оправдал ожиданий аналитиковНесмотря на всплеск популярности искусственного интеллекта
Nvidia отчиталась о сильной прибыли за второй квартал, выручка составила $30,04 млрд, превысив консенсус-оценку в $28,86 млрд, пишет Business Insider. Несмотря на это, акции компании упали более чем на 5% в ходе торгов после окончания рабочего дня, поскольку прогноз выручки за третий квартал в размере 32,5 млрд долларов не оправдал самых высоких ожиданий Уолл-стрит, которые варьировались от 33 до 34 млрд долларов.
Генеральный директор Дженсен Хуанг отметил «невероятный» спрос на готовящиеся к выпуску чипы Blackwell, хотя производственные проблемы повлияли на валовую прибыль. Выход на производство Blackwell запланирован на 4 квартал и продлится до 2026 финансового года. Между тем, спрос на текущие графические процессоры Hopper остается высоким, поскольку компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, продолжают расширять свои центры обработки данных.
Но к чему всё это приведет — покажет время.