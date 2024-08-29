Отчет о прибыли Nvidia не оправдал ожиданий аналитиков

Генеральный директор Дженсен Хуанг отметил «невероятный» спрос на готовящиеся к выпуску чипы Blackwell, хотя производственные проблемы повлияли на валовую прибыль. Выход на производство Blackwell запланирован на 4 квартал и продлится до 2026 финансового года. Между тем, спрос на текущие графические процессоры Hopper остается высоким, поскольку компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, продолжают расширять свои центры обработки данных.

Но к чему всё это приведет — покажет время.