Отчёт: китайские военные начали закупать передовые чипы AMD, NVIDIA и Intel

Как утверждается, эти чипы могли использоваться китайской армией для разработки передовых технологий, в том числе для алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Авторы отчёта рассмотрели 66 321 тендер, опубликованный китайскими военными. Они пришли к выводу, что армия КНР предпочитает использовать разработанные в США чипы, а не местные продукты.

Исследователи предупреждают, что фактическое количество заказов, размещённых НОАК, может быть значительно выше, поскольку многие проекты засекречены.

Отмечается, что правительство США активно отслеживает и вводит санкции в отношении организаций, которые, по его мнению, работают с китайскими военными.