Отчёт: китайские военные начали закупать передовые чипы AMD, NVIDIA и Intel

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Отчёт: китайские военные начали закупать передовые чипы AMD, NVIDIA и IntelЧерез посредников
Джорджтаунский университет выпустил отчёт, в котором говорится, что чипы, разработанные и продаваемые несколькими крупными американскими компаниями, попадают в руки китайских военных. Речь, в частности, идёт о процессорах и графических процессорах (GPU) от Intel, NVIDIA и Advanced Micro Devices (AMD).
Как утверждается, эти чипы могли использоваться китайской армией для разработки передовых технологий, в том числе для алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Авторы отчёта рассмотрели 66 321 тендер, опубликованный китайскими военными. Они пришли к выводу, что армия КНР предпочитает использовать разработанные в США чипы, а не местные продукты.
Исследователи предупреждают, что фактическое количество заказов, размещённых НОАК, может быть значительно выше, поскольку многие проекты засекречены.
Отмечается, что правительство США активно отслеживает и вводит санкции в отношении организаций, которые, по его мнению, работают с китайскими военными.