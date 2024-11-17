Опубликовано 17 ноября 2024, 21:401 мин.
Отцу покажите эту гравюрю. Ей 15 800 лет — самое древнее изображение рыбалкиЭпохи ледникового периода
Археологи обнаружили 15 800-летнюю гравюру на камне из эпохи ледникового периода, которая может быть самым древним известным изображением рыболовства. Находка, сделанная в поселении Гённерсдорф на территории современной Германии, включает изображение рыбы и сетчатый узор, который интерпретируется как рыболовные сети или ловушки.
Исследователи из Даремского университета и Центра археологии Лейбница использовали передовые методы визуализации, чтобы выявить эти сложные гравюры на небольшом куске сланца.
Это открытие опровергает прежние представления о ледниковом искусстве, считавшемся преимущественно натуралистическим и ориентированным на изображения животных, таких как мамонты и северные олени.
Сетчатый узор указывает на то, что охотники-собиратели эпохи палеолита могли символически изображать свои рыболовные методы, важные для их выживания.