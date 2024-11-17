Исследователи из Даремского университета и Центра археологии Лейбница использовали передовые методы визуализации, чтобы выявить эти сложные гравюры на небольшом куске сланца.

Это открытие опровергает прежние представления о ледниковом искусстве, считавшемся преимущественно натуралистическим и ориентированным на изображения животных, таких как мамонты и северные олени.

Сетчатый узор указывает на то, что охотники-собиратели эпохи палеолита могли символически изображать свои рыболовные методы, важные для их выживания.