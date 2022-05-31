Отцы и дети: учёные доказали, что между поколениями есть различия

Люди склонны сильно описывать разницу между поколениями. Бэби-бумеры считаются отставшими, миллениалы — ленивыми и высокомерными, а поколение Z — легкомысленным и одержимым социальными сетями. Несмотря на такие взгляды, исследования различий между характерами представителей разных поколений были очень ограничены. Новое исследование закрыло пробел, используя модель «Большой пятёрки». В неё входят пять черт: экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, нейротизм (противоположный полюс — эмоциональная стабильность), открытость опыту (интеллект).

Учёные провели опрос среди 4732 человек. Результаты показали различия между поколениями. Люди, родившиеся позже, имели более низкий уровень уступчивости и нейротизма, а также более высокий уровень экстраверсии. Более молодые женщины показали более высокий уровень добросовестности. Вероятно, это связано с изменением гендерных ролей.