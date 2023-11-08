Отдалённые сельские школы Казахстана подключились к интернету благодаря Starlink Илона Маска

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил о наличии более 800 базовых станций 5G в крупных городах, и подчеркнул необходимость устранения регуляторных барьеров для ускорения этого процесса.

Особое внимание было уделено подключению сельских школ к интернету через технологию Starlink от компании SpaceX, которая обеспечивает скорость передачи данных до 200 Мбит/с.

В октябре текущего года в тестовом режиме уже были подключены 10 школ, и планируется расширение до 2000 образовательных учреждений по всей республике.

Премьер-министр подчеркнул важность развития учебных программ, адаптированных под новые цифровые форматы, чтобы повысить качество и доступность образования в сельской местности.