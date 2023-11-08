Отдалённые сельские школы Казахстана подключились к интернету благодаря Starlink Илона Маска

Отдалённые сельские школы Казахстана подключились к интернету благодаря Starlink Илона МаскаВот они, блага технологий
В Казахстане началась новая эра цифрового образования. Под председательством премьер-министра Алихана Смаилова были обсуждены планы по внедрению технологии 5G и подключению школ в удалённых районах к высокоскоростному интернету.
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил о наличии более 800 базовых станций 5G в крупных городах, и подчеркнул необходимость устранения регуляторных барьеров для ускорения этого процесса.
Особое внимание было уделено подключению сельских школ к интернету через технологию Starlink от компании SpaceX, которая обеспечивает скорость передачи данных до 200 Мбит/с.
В октябре текущего года в тестовом режиме уже были подключены 10 школ, и планируется расширение до 2000 образовательных учреждений по всей республике.
Премьер-министр подчеркнул важность развития учебных программ, адаптированных под новые цифровые форматы, чтобы повысить качество и доступность образования в сельской местности.