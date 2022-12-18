"Отец американской атомной бомбы" спустя 68 лет избавился от "черной метки"

Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм в письменном распоряжении заявила, что распущенная с тех пор комиссия действовала из политических побуждений, когда почти 70 лет назад лишила Оппенгеймера допуска. Оппенгеймер умер в 1967 году.

Оппенгеймер получил признание за свою роль в Манхэттенском проекте, инициативе по исследованиям и разработкам времен Второй мировой войны, в результате которой было создано ядерное оружие.

Позже он занимал пост директора Лос-Аламосской национальной лаборатории и председателя Комиссии по атомной энергии. Но в 1954 году, после того, как Оппенгеймер выступил против разработки водородной бомбы, Комиссия по атомной энергии отозвала его допуск к секретной информации.