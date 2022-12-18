"Отец американской атомной бомбы" спустя 68 лет избавился от "черной метки"Восстановили его “доброе имя”
Власти США отменили решение Комиссии по атомной энергии от 1954 года об аннулировании допуска Роберта Оппенгеймера, известного как американский "отец атомной бомбы" за его работу над Манхэттенским проектом.
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Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм в письменном распоряжении заявила, что распущенная с тех пор комиссия действовала из политических побуждений, когда почти 70 лет назад лишила Оппенгеймера допуска. Оппенгеймер умер в 1967 году.
Оппенгеймер получил признание за свою роль в Манхэттенском проекте, инициативе по исследованиям и разработкам времен Второй мировой войны, в результате которой было создано ядерное оружие.
Позже он занимал пост директора Лос-Аламосской национальной лаборатории и председателя Комиссии по атомной энергии. Но в 1954 году, после того, как Оппенгеймер выступил против разработки водородной бомбы, Комиссия по атомной энергии отозвала его допуск к секретной информации.