Отец Илона Маска заявил об угрозе убийства его сына

Мужчина утверждает, что Илон Маск может стать жертвой покушения на убийство из-за его конфликта с правительством США.

По словам Эррола, его сын подвергается юридическим атакам со стороны Департамента юстиции и негативному медийному вниманию. Это происходит после того, как президент США Джо Байден заявил в июле, что «есть много способов» расследовать деятельность технологического магната.

Эррол Маск отметил, что и он, и его сын обеспокоены тем, что с ним может произойти. Он также утверждает, что глава Tesla разделяет его опасения и что оба они беспокоятся о возможном покушении на убийство.

Что интересно, эта информация стала публичной вскоре после того, как Департамент юстиции подал иск против компании SpaceX Илона Маска за якобы дискриминацию в найме беженцев и лиц, получивших убежище.

Кроме того, федеральные прокуроры расследуют возможное использование средств компании для строительства резиденции Маска в Техасе..