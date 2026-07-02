Наука и технологии
Опубликовано 02 июля 2026, 13:30
1 мин.

«Отец интернета» Винтон Серф уйдет на пенсию

После 20 лет работы в Google
Винтон Серф, которого часто называют одним из «отцов интернета», уходит из Google. Ему 83 года, и следующая неделя станет последней в компании. Серф проработал там более 20 лет.
«Отец интернета» Винтон Серф уйдет на пенсию

© Ferra.ru

Серф и его коллега Роберт Кан в 1970-х годах разработали основополагающие протоколы TCP/IP благодаря которым разные компьютерные сети могут общаться друг с другом. За свои заслуги он получил Президентскую медаль свободы США, премию Тьюринга и множество других почётных званий.

На недавней конференции Open Frontier коллеги проводили Серфа аплодисментами. В своём выступлении он рассуждал о будущем ИИ. По его словам, рост числа ИИ-агентов потребует новых общих стандартов. Иначе, мол, возникнет эффект «глухового телефона», когда агенты будут неверно понимать друг друга.

Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
Теги:
#интернет
,
#работа
,
#разработка
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Наука и технологии/
  4. «Отец интернета» Винтон Серф уйдет на пенсию