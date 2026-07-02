«Отец интернета» Винтон Серф уйдет на пенсию

Серф и его коллега Роберт Кан в 1970-х годах разработали основополагающие протоколы TCP/IP благодаря которым разные компьютерные сети могут общаться друг с другом. За свои заслуги он получил Президентскую медаль свободы США, премию Тьюринга и множество других почётных званий.

На недавней конференции Open Frontier коллеги проводили Серфа аплодисментами. В своём выступлении он рассуждал о будущем ИИ. По его словам, рост числа ИИ-агентов потребует новых общих стандартов. Иначе, мол, возникнет эффект «глухового телефона», когда агенты будут неверно понимать друг друга.