“Отец” киберпанка признался, что на его творчество сильнее всего повлиял Виктор Цой

Опубликовано 02 октября 2025, 18:311 мин.
“Отец” киберпанка признался, что на его творчество сильнее всего повлиял Виктор ЦойНа творчество Уильяма Гибсона повлиял Виктор Цой
Американо-канадский писатель Уильям Гибсон, которого называют «отцом киберпанка», заявил, что главной вдохновляющей фигурой для него стал Виктор Цой. Да, тот самый.
© Grok
«Виктор Цой оказал большое влияние на мою творчество, но большинство читателей никогда не слышали о нем, не говоря уже о том, чтобы слушать его песни», — отметил писатель. Сообщение было ответом на пост с работой Цоя «Рок-концерт».
Гибсон считается основателем киберпанка — литературного направления, оформившегося в 1980-х и повлиявшего на современную фантастику, кино и видеоигры. Его роман «Нейромант» стал символом жанра и оказал огромное влияние на поп-культуру в целом.