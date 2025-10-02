Наука и технологии
“Отец” киберпанка признался, что на его творчество сильнее всего повлиял Виктор Цой

Американо-канадский писатель Уильям Гибсон, которого называют «отцом киберпанка», заявил, что главной вдохновляющей фигурой для него стал Виктор Цой. Да, тот самый.
«Виктор Цой оказал большое влияние на мою творчество, но большинство читателей никогда не слышали о нем, не говоря уже о том, чтобы слушать его песни», — отметил писатель. Сообщение было ответом на пост с работой Цоя «Рок-концерт».

Гибсон считается основателем киберпанка — литературного направления, оформившегося в 1980-х и повлиявшего на современную фантастику, кино и видеоигры. Его роман «Нейромант» стал символом жанра и оказал огромное влияние на поп-культуру в целом.

