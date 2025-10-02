“Отец” киберпанка признался, что на его творчество сильнее всего повлиял Виктор Цой

«Виктор Цой оказал большое влияние на мою творчество, но большинство читателей никогда не слышали о нем, не говоря уже о том, чтобы слушать его песни», — отметил писатель. Сообщение было ответом на пост с работой Цоя «Рок-концерт».

Гибсон считается основателем киберпанка — литературного направления, оформившегося в 1980-х и повлиявшего на современную фантастику, кино и видеоигры. Его роман «Нейромант» стал символом жанра и оказал огромное влияние на поп-культуру в целом.