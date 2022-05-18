"Отец" одного из алгоритмов для нейросетей вернулся в Google

Bloomberg узнал из источников, что Гудфеллоу согласился занять должность в DeepMind, подразделении Google, занимающемся искусственным интеллектом. Однако компания пока не подтвердила факт найма. Тем не менее, это не первый случай сотрудничества Гудфеллоу с Google.

До того, как в 2019 году его наняли в Apple, инженер работал в Google, где отвечал за проекты в области машинного обучения и искусственного интеллекта. Он был известен как "отец общих состязательных сетей, или GAN", которые являются технологией, используемой для создания медиаконтента - в том числе "дипфейков".

После трех лет работы в Apple Гудфеллоу решил покинуть компанию. В служебной записке своей команде Гудфеллоу написал, что он твердо убежден, что "более гибкая политика была бы лучшей для моей команды", ссылаясь на политику Apple, которая в основном направлена против работы из дома.