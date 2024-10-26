Отец с дочкой расшифровали полученный год назад сигнал с Марса

Опубликовано 26 октября 2024, 19:411 мин.
Отец с дочкой расшифровали полученный год назад сигнал с МарсаПослание от «пришельцев»
Год назад с Марса был передан сигнал, вызвавший глобальный интерес. Источник? Европейский марсианский орбитальный аппарат, передающий закодированное сообщение, созданное художницей Даниэлой де Паулис. Это «инопланетное» послание — часть проекта «Знак в космосе» (A Sign in Space).
Теперь дуэт отца и дочери, Кен и Кели Чаффин, разгадали код. Анализируя паттерны сигнала, они обнаружили, что он представляет пять аминокислот, строительных блоков жизни, как мы ее знаем. Сообщение закодировано на «языке», который использует блоки пикселей для символизации различных элементов.
Проект A Sign in Space, совместный труд ученых, художников и энтузиастов, направлен на симуляцию сложностей межзвездной коммуникации.
Команда проекта «Знак в космосе» приглашает общественность продолжить изучение значения сообщения, даже несмотря на его взлом.