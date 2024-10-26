Отец с дочкой расшифровали полученный год назад сигнал с Марса

Теперь дуэт отца и дочери, Кен и Кели Чаффин, разгадали код. Анализируя паттерны сигнала, они обнаружили, что он представляет пять аминокислот, строительных блоков жизни, как мы ее знаем. Сообщение закодировано на «языке», который использует блоки пикселей для символизации различных элементов.

Проект A Sign in Space, совместный труд ученых, художников и энтузиастов, направлен на симуляцию сложностей межзвездной коммуникации.

Команда проекта «Знак в космосе» приглашает общественность продолжить изучение значения сообщения, даже несмотря на его взлом.