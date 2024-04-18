Отечественному игровому движку вернули «гражданство»

Инструменты разработки (SDK) игрового движка Unigine вернули в реестр российского программного обеспечения (ПО) после того, как были исключены в феврале, говорится на сайте реестра. Представитель компании Unigine сообщил, что они добавили русский интерфейс в свой продукт, чтобы соответствовать требованиям.

Заявка на внесение изменений в продукт прошла полный процесс проверки, включая анализ экспертов, и в результате ПО снова внесли в реестр. Unigine позиционируется как движок для симуляторов в авиации и нефтегазовой отрасли, встраивается в приложения для проектирования BIM и системы «Умный город», используется для разработки игр и бенчмарков.