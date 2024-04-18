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Наука и технологии
Опубликовано 18 апреля 2024, 20:50
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Отечественному игровому движку вернули «гражданство»

Игровой движок Unigine вернули в реестр отечественного ПО
Минцифры вернуло российский игровой движок Unigine в реестр отечественного ПО
Отечественному игровому движку вернули «гражданство»
© Arnold Francisca

Инструменты разработки (SDK) игрового движка Unigine вернули в реестр российского программного обеспечения (ПО) после того, как были исключены в феврале, говорится на сайте реестра. Представитель компании Unigine сообщил, что они добавили русский интерфейс в свой продукт, чтобы соответствовать требованиям.

Заявка на внесение изменений в продукт прошла полный процесс проверки, включая анализ экспертов, и в результате ПО снова внесли в реестр. Unigine позиционируется как движок для симуляторов в авиации и нефтегазовой отрасли, встраивается в приложения для проектирования BIM и системы «Умный город», используется для разработки игр и бенчмарков.