Опубликовано 18 апреля 2024, 20:50
1 мин.
Отечественному игровому движку вернули «гражданство»Игровой движок Unigine вернули в реестр отечественного ПО
Минцифры вернуло российский игровой движок Unigine в реестр отечественного ПО
Инструменты разработки (SDK) игрового движка Unigine вернули в реестр российского программного обеспечения (ПО) после того, как были исключены в феврале, говорится на сайте реестра. Представитель компании Unigine сообщил, что они добавили русский интерфейс в свой продукт, чтобы соответствовать требованиям.
Заявка на внесение изменений в продукт прошла полный процесс проверки, включая анализ экспертов, и в результате ПО снова внесли в реестр. Unigine позиционируется как движок для симуляторов в авиации и нефтегазовой отрасли, встраивается в приложения для проектирования BIM и системы «Умный город», используется для разработки игр и бенчмарков.
Источник:Коммерсант
Автор:Николай Шелофастов
Теги:
#ПО,