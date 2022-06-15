Отечественную станцию "Луна-25" отправили на испытания

Работу над ней ведут специалисты Научно-производственного объединения (НПО) имени Семена Лавочкина.

Сообщается, что испытания пройдут в вакуумной камере ВК 600/300, которая оснащена “имитаторами воздействия космического пространства”. Эти испытания нужны для проверки функционирования летного образца аппарата в условиях, которые максимально приближены к реальным.

После всех испытаний АМС вернут в НПО им. Семена Лавочкина для проведения дальнейших работ. Испытания в НИЦ РКП должны завершиться в июле, а уже весь комплекс наземно-экспериментальной отработки аппарата могут завершить летом.

Ранее, по словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "Луну-25" планировали запустит в космос уже в сентябре.