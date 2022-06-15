Отечественную станцию "Луна-25" отправили на испытания

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Отечественную станцию "Луна-25" отправили на испытанияА весь комплекс отработки планируют завершить летом
Автоматическая межпланетная станция (АМС) “Луна-25” отправлена в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) для проведения комплексных электрических испытаний. Об этом сообщает "Роскосмос".
Работу над ней ведут специалисты Научно-производственного объединения (НПО) имени Семена Лавочкина.
Сообщается, что испытания пройдут в вакуумной камере ВК 600/300, которая оснащена “имитаторами воздействия космического пространства”. Эти испытания нужны для проверки функционирования летного образца аппарата в условиях, которые максимально приближены к реальным.
После всех испытаний АМС вернут в НПО им. Семена Лавочкина для проведения дальнейших работ. Испытания в НИЦ РКП должны завершиться в июле, а уже весь комплекс наземно-экспериментальной отработки аппарата могут завершить летом.
Ранее, по словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "Луну-25" планировали запустит в космос уже в сентябре.