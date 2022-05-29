Отечественные скафандры смогут самовосстанавливаться

На основе углеродных нанотрубок в Центре Келдыша разработали и датчики определения газового состава. Изначально прорабатывали их применение на МКС, а сейчас договорились с НПП "Звезда" по их использованию в скафандрах космонавтов и в системах обеспечения пилотов истребителей