Отечественные скафандры смогут самовосстанавливаться

Сегодня в 22:36
1 мин.
Отечественные скафандры смогут самовосстанавливатьсяВ его основе будет неньютоновская жидкость
Для производства оболочки отечественных скафандров могут начать использовать самозаживляющиеся материалы, соответствующие обсуждения происходят между научно-производственным предприятием "Звезда" и Центром Келдыша, сообщает журнал "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса).
Как объясняет “Русский космос”, в основе этого материала будет неньютоновская жидкость. Принцип заживления будет предельно прост: когда такой материал чем-то пробивается, “он на короткое время становится хрупким, а затем пластичным, и образованное отверстие постепенно затягивается".
На основе углеродных нанотрубок в Центре Келдыша разработали и датчики определения газового состава. Изначально прорабатывали их применение на МКС, а сейчас договорились с НПП "Звезда" по их использованию в скафандрах космонавтов и в системах обеспечения пилотов истребителей
"Русский космос"