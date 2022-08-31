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Отечественные "Терминаторы" выдерживают прямое попадание американского комплекса "Джавелин"

И вообще они показывает себя отлично
Знаменитые американские “Джавелины” не могут нанести серьезный вред российской боевой машине поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" при попадании, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированного источника.
Отечественные "Терминаторы" выдерживают прямое попадание американского комплекса "Джавелин"

Опыт боевых действий показывает, что БМПТ "Терминатор" за счет повышенной защиты выдерживает попадание ПТРК "Джавелин", а также других противотанковых комплексов и гранатометов производства НАТО. После этих эпизодов машине требовался незначительный ремонт в полевых условиях, боеспособность восстанавливалась полностью

Источник РИА Новостей

По словам других источник РИА Новостей, "Терминаторы" показали “высокую боевую устойчивость, эффективность и живучесть в спецоперации на Украине за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты”.

БМПТ "Терминатор" был разработан концерном "Уралвагонзавод". Он поступил на вооружение в России в 2018 году. Отмечается, что каждая машина оснащена двумя 30-мм пушками 2А42, четырьмя пусковыми установками управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двумя гранатометами АГС-17 и 7,62-миллиметровым модернизированным танковым пулеметом Калашникова.

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