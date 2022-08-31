Отечественные "Терминаторы" выдерживают прямое попадание американского комплекса "Джавелин"

По словам других источник РИА Новостей, "Терминаторы" показали “высокую боевую устойчивость, эффективность и живучесть в спецоперации на Украине за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты”.

БМПТ "Терминатор" был разработан концерном "Уралвагонзавод". Он поступил на вооружение в России в 2018 году. Отмечается, что каждая машина оснащена двумя 30-мм пушками 2А42, четырьмя пусковыми установками управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двумя гранатометами АГС-17 и 7,62-миллиметровым модернизированным танковым пулеметом Калашникова.