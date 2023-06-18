Отечественный дрон-камикадзе с первого раза поразил опорный пункт ВСУ

В беспилотнике, разработанном в конструкторском бюро, использована уникальная технология «подхват». Оператор запускает беспилотный летательный аппарат с безопасного расстояния, одновременно направляя его на цель для нанесения эффективного удара.

В бюро особо отметили способность беспилотника оставаться незамеченным средствами радиоэлектронной разведки противника благодаря радиомолчанию. Оператор, прошедший минимальную подготовку, успешно управлял «Привет-82», демонстрируя его удобство для пользователя.

При дальности полета до 30 км и скорости 140 км/ч беспилотник несет полезную нагрузку до 5,5 кг, что делает его пригодным для контрбатарейных операций и штурма укрепленных районов.