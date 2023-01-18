Отечественный многоразовый беспилотник для запуска сверхлегких ракет уже создается

Беспилотник предполагается запускать с помощью катапульты, в задней части фюзеляжа будет использоваться силовая установка из двух электродвигателей с толкающими винтами, к тому же в середине сверхлегкой ракеты (весом 1,5 кг и размещенной внешней подвеске в нижней части фюзеляжа БПЛА) предусмотрен твердотопливный ракетный ускоритель. Посадка беспилотника (как и ракеты) осуществляется с помощью парашюта.

Сверхлегкая ракета может нести около 100 граммов полезной нагрузки, с ее помощью можно будет запустить, например, камеру. В настоящее время инженеры создают прототип беспилотника. Ожидается, что он поднимется в воздух весной этого года.

"Ракета, в зависимости от ее бортовой "начинки", может выполнять фактически весь спектр задач низколетящих спутников на малом отрезке времени, будь то сбор информации о состоянии атмосферы или съёмка с высокой точностью для различного рода целей", - пояснила Мария Баркова, докторант Экспертно-аналитического центра ФГБНУ “Известиям”.