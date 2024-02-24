Отказ Индии от соглашения 1998 года лишь усугубит дефицит микросхем: эксперты

Мораторий Всемирной торговой организации (ВТО), действующий с 1998 года, запрещает странам вводить таможенные пошлины на цифровые товары, такие как электронные книги, фильмы и игры. Однако Индия рассматривает возможность отмены моратория в марте 2024 года, утверждая, что она упускает потенциальные налоговые поступления от растущей цифровой экономики.

По мнению Всемирного совета полупроводников (WSC), этот шаг может иметь обратный эффект. Они предупреждают, что введение тарифов на цифровые товары, включая передачу данных о дизайне микросхем, приведет к росту затрат и усугубит текущий глобальный дефицит микросхем. Это прямо противоречит амбициозному плану Индии инвестировать значительные средства в отечественную чип-индустрию и стать крупным игроком в ближайшие пять лет.

Несколько исследований, в том числе проведенное по заказу Ассоциации полупроводниковой промышленности и Индийской ассоциации электроники и полупроводников, рекомендуют налоговые льготы и другие стимулы для привлечения инвестиций в индийскую чип-индустрию. Введение пошлин на данные о дизайне микросхем может отпугнуть компании от инвестиций в Индию и помешать ее прогрессу в этом важнейшем секторе.

Отмена моратория может иметь более широкие последствия. Эксперты предупреждают, что это может значительно увеличить стоимость глобальной передачи данных, что повлияет на различные отрасли промышленности. Хотя Индия, Индонезия и Южная Африка утверждают, что они теряют доходы без тарифов, исследования показывают, что фактическое влияние минимально.