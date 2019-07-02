Отказ матери от высшего образования повышает риск смерти младенца

Такой вывод сделала международная группа учёных под руководством Юнфу Юй (Yongfu Yu) из Орхусского университета в Дании. Исследователи изучили данные почти двух миллионов младенцев, которые родились в стране в период с 1981 по 2015 год. В основном они обращали внимание на два показателя: состояние здоровья ребёнка на первом году жизни и образование матери. Его они поделили на три уровня: низкий (окончены только начальная и средняя школа), средний (оконченная школа или колледж) и высокий (степень бакалавра и выше).

Как увидели учёные, риск смерти детей, рождённых у женщин с низким образованием, был выше на 63%. У матерей же со средним образованием этот показатель оказался равен 19%. Интересно, что зависимость регулировалась недоношенностью и небольшим весом ребёнка при рождении. Риск смертности же был особенно высок в первые месяцы.

Учёные не приводят объяснения обнаруженной связи, но напоминают, что низкий социоэкономический статус связан, как правило, с плохими жилищными условиями и отсутствием качественной медицинской помощи.