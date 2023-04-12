Отказ от атомной энергии приведет к смертям и загрязнению воздуха

Авторы исследования рассмотрели сценарий, при котором все атомные электростанции в США будут выведены из эксплуатации, и проанализировали, как другие источники энергии заполнят образовавшийся пробел. Исследование также показало, что больше всего от повышенного загрязнения пострадают чернокожие или афроамериканцы, проживающие вблизи заводов, работающих на ископаемом топливе.

Ведущий автор исследования, Лисса Фриз, подчеркнула важность вдумчивого подхода к выводу из эксплуатации атомных электростанций, поскольку реакция энергосистемы на их закрытие может привести не к самым лучшим последствиям.