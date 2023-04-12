Отказ от атомной энергии приведет к смертям и загрязнению воздуха

Отказ от атомной энергии приведет к смертям и загрязнению воздухаПо крайней мере, в США
Закрытие атомных электростанций может привести к более чем 5 000 преждевременных смертей в США из-за увеличения загрязнения воздуха другими источниками энергии, такими как уголь, природный газ и нефть, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Energy.
Фото: Unsplash
Авторы исследования рассмотрели сценарий, при котором все атомные электростанции в США будут выведены из эксплуатации, и проанализировали, как другие источники энергии заполнят образовавшийся пробел. Исследование также показало, что больше всего от повышенного загрязнения пострадают чернокожие или афроамериканцы, проживающие вблизи заводов, работающих на ископаемом топливе.
Ведущий автор исследования, Лисса Фриз, подчеркнула важность вдумчивого подхода к выводу из эксплуатации атомных электростанций, поскольку реакция энергосистемы на их закрытие может привести не к самым лучшим последствиям.