Отказ от ядерного оружия может привести к войне между Россией, США и Китаем

Леонид Слуцкий высказал своё мнение сегодня в эфире телеканала «Россия-24». Он считает, что если Россия и Китай проведут ядерное разоружение, они окажутся в уязвимой и стратегически невыгодной позиции. Дело в том, что мир между странами сохраняется только за счёт гарантированного взаимного уничтожения при помощи ядерного оружия. Как только баланс сил будет нарушен, появится риск реальной войны.

Кроме того, Слуцкий напомнил, что Вашингтон недавно увеличил военный бюджет до $717 миллиардов и приостановил участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).