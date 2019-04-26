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Отказ от ядерного оружия может привести к войне между Россией, США и Китаем

Слуцкий напомнил, что мир сохраняет потенциальная угроза применения ядерного оружия
На днях Дональд Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия. Россия официально отнеслась к предложению с энтузиазмом, а вот председатель комитета Госдумы по международным делам предупредил, что разоружение может привести к войне между странами.

Леонид Слуцкий высказал своё мнение сегодня в эфире телеканала «Россия-24». Он считает, что если Россия и Китай проведут ядерное разоружение, они окажутся в уязвимой и стратегически невыгодной позиции. Дело в том, что мир между странами сохраняется только за счёт гарантированного взаимного уничтожения при помощи ядерного оружия. Как только баланс сил будет нарушен, появится риск реальной войны.

Кроме того, Слуцкий напомнил, что Вашингтон недавно увеличил военный бюджет до $717 миллиардов и приостановил участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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