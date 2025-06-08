Отказ США от услуг SpaceX станет ударом по разведке и военному сектору в целом

Военный и разведывательный секторы США в значительной степени полагаются на SpaceX, особенно в области космических операций и связи. Участие SpaceX в таких проектах, как система противоракетной обороны «Золотой купол», одобренная президентом Трампом, подчёркивает её стратегическую важность, отмечают обозреватели.

Отмена сделок с SpaceX может иметь далеко идущие последствия для национальной безопасности, поскольку компания играет решающую роль в космических запусках, услугах связи и секретных проектах по исследованию космоса для правительства. Кроме того, космический корабль Dragon компании SpaceX жизненно важен для миссий NASA, и полноценной альтернативы ему нет.