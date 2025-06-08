Наука и технологии
Опубликовано 08 июня 2025, 02:15
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Отказ США от услуг SpaceX станет ударом по разведке и военному сектору в целом

Говорят о далекоидущих негативных последствиях
На фоне скандала Трампа и Маска потенциальный отказ американских правительственных агентств от услуг компании SpaceX может представлять значительный риск для национальной безопасности. Об этом сообщает военное издание The War Zone.
Отказ США от услуг SpaceX станет ударом по разведке и военному сектору в целом
© SpaceX / Unsplash

Военный и разведывательный секторы США в значительной степени полагаются на SpaceX, особенно в области космических операций и связи. Участие SpaceX в таких проектах, как система противоракетной обороны «Золотой купол», одобренная президентом Трампом, подчёркивает её стратегическую важность, отмечают обозреватели.

Отмена сделок с SpaceX может иметь далеко идущие последствия для национальной безопасности, поскольку компания играет решающую роль в космических запусках, услугах связи и секретных проектах по исследованию космоса для правительства. Кроме того, космический корабль Dragon компании SpaceX жизненно важен для миссий NASA, и полноценной альтернативы ему нет.