Отказался ли Дарвин от теории эволюции? Теперь вы можете прочитать все его письма и узнать

Коллекция с возможностью поиска охватывает более 15 000 писем, написанных в период с 1822 по 1882 год, начиная с его путешествия на борту корабля "Бигль" и заканчивая написанием "Происхождение видов" и размышлениями о конце жизни.

Университет отмечает, что в окончательное печатное издание, которое должно выйти в начале 2023 года, не войдут письма, которые поступили в коллекцию слишком поздно.

Последняя порция переписки иллюстрирует, как менялось отношение научного сообщества к эволюции в течение жизни исследователя. Так, уже к 1882 году, по наблюдениям Дарвина, естественный отбор был признан как факт среди молодых ученых, что контрастирует с первоначальной враждебностью к "Происхождению видов" после ее выхода в 1859 году.