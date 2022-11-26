Отказался ли Дарвин от теории эволюции? Теперь вы можете прочитать все его письма и узнать

Отказался ли Дарвин от теории эволюции? Теперь вы можете прочитать все его письма и узнатьСпойлер: не отказывался
Теперь у вас есть возможность ознакомиться с большей частью личных писем Чарльза Дарвина. Потому что Кембриджский университет опубликовал в Интернете всю сохранившуюся переписку ученого-эволюциониста, включая 400 писем, которые либо были недавно обнаружены, либо "переосмыслены".
Коллекция с возможностью поиска охватывает более 15 000 писем, написанных в период с 1822 по 1882 год, начиная с его путешествия на борту корабля "Бигль" и заканчивая написанием "Происхождение видов" и размышлениями о конце жизни.
Университет отмечает, что в окончательное печатное издание, которое должно выйти в начале 2023 года, не войдут письма, которые поступили в коллекцию слишком поздно.
Последняя порция переписки иллюстрирует, как менялось отношение научного сообщества к эволюции в течение жизни исследователя. Так, уже к 1882 году, по наблюдениям Дарвина, естественный отбор был признан как факт среди молодых ученых, что контрастирует с первоначальной враждебностью к "Происхождению видов" после ее выхода в 1859 году.