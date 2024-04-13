Отходам от варки пива нашли применение в косметике

Исследование, опубликованное в журнале Innovative Food Science and Emerging Technologies, посвящено отработанному зерну пивоваров — твердому суслу, остающемуся после использования ячменного солода для приготовления пива. Этот побочный продукт составляет 85% всех отходов пивоваренной промышленности, а его ежегодное мировое производство составляет около 36,4 миллиона тонн. В настоящее время значительная часть отходов попадает на свалки, способствуя выбросам парниковых газов. Чтобы извлечь белок из отработанного зерна, исследователи сначала стерилизовали его, а затем ввели грибок Rhizopus oligosporus, который обычно используется при ферментации сои для производства темпе. После трех дней ферментации их высушили, измельчили в порошок, просеяли и поместили в центрифугу, чтобы отделить белок, который всплыл на поверхность, от остальной смеси.

Исследователи успешно извлекли до 200 граммов белка из одного килограмма отходов. Этот белок был признан безопасным для человека и высококачественным, что делает его пригодным для прямого использования в добавках и для повышения содержания белка в продуктах на основе растений.

Помимо питательной ценности, полученный белок обладает богатыми антиоксидантными свойствами. Эти антиоксиданты не только способны защитить кожу человека от загрязняющих веществ, но и продлить срок годности косметических продуктов, таких как лосьоны для тела и увлажняющие средства.

Дальнейшие исследования могут изучить возможности применения этих белков в различных пищевых и косметических рецептурах, способствуя созданию более «устойчивой и циркулярной» экономики.