Отходы электроники будут перерабатывать с помощью бактерий

Завод откроют в Чешире, графстве на северо-западе Англии. По статистике, каждый год среди отходов электроники оказывается золота, платины и других драгоценных металлов на $10 млрд.

С помощью нового способа, сочетающего в себе методы гидрометаллургии и биотехнологий, можно извлечь эти металлы из отходов. Кроме того, он позволяет расходовать меньше энергии, воды, выделять меньше CO2 и не использовать цианид. На начальном этапе завод сможет обрабатывать 20 тонн отходов электроники в день. В будущем мощность можно будет увеличить. Также создатели технологии рассматривают вероятность строительства ещё одного такого завода на юге Британии.