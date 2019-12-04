Отходы кофе McDonald’s превратят в запчасти для автомобилей

Сообщается, что отходы при высокой температуре будут смешивать с пластиком, формируя из сырья гранулы. Эти пока горячие гранулы затем будут помещать в ёмкости разных форм до застывания.

Смысл изготовления нового материала в том, что он позволит создавать более лёгкие детали для автомобилей (на 20%), а это сэкономит больше топлива. В Ford считают, что кофейные отходы помогут компании на 25% сократить объём мощностей для производства запчастей.

На один корпус фар, например, понадобится 300 тысяч кофейных зёрен. А McDonald’s только в США за год в среднем продаёт около 822 млн чашек кофе.