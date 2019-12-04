Наука и технологии
Сегодня 17:43
Отходы кофе McDonald’s превратят в запчасти для автомобилей
А куда их ещё девать?
Компания Ford объявила о планах использовать шелуху от кофейных зёрен для напитков в McDonald’s в изготовлении корпусов фар, запчастей и для внутренней отделки автомобилей.
Сообщается, что отходы при высокой температуре будут смешивать с пластиком, формируя из сырья гранулы. Эти пока горячие гранулы затем будут помещать в ёмкости разных форм до застывания.
Смысл изготовления нового материала в том, что он позволит создавать более лёгкие детали для автомобилей (на 20%), а это сэкономит больше топлива. В Ford считают, что кофейные отходы помогут компании на 25% сократить объём мощностей для производства запчастей.
На один корпус фар, например, понадобится 300 тысяч кофейных зёрен. А McDonald’s только в США за год в среднем продаёт около 822 млн чашек кофе.