Отходы пенополистирола превратили в полимеры для электроники

Этот процесс, подробно описанный в недавней публикации JACS Au, демонстрирует “успешную интеграцию отходов в функциональные электронные устройства”, такие как гибридные солнечные элементы на основе кремния и органические электрохимические транзисторы.

Команда обнаружила, что сульфонирование полистирола - в частности, отходов пенополистирола - позволяет получить PEDOT:PSS. После длительных испытаний исследователи добились высокой степени сульфонирования полимера и минимального количества дефектов при использовании мягкого сульфонирующего агента, что позволило создать “экологически чистый метод превращения пластиковых отходов в высокоценные электронные материалы”, пишут ученые.

Характеристики полученного из пенопласта PEDOT:PSS сравнялись с коммерчески доступными вариантами, что подчеркивает потенциал этого подхода.